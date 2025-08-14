Wacker Neuson Aktie
|23,70EUR
|0,45EUR
|1,94%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Hersteller von Baumaschinen habe die erwartete saisonal übliche Erholung vollzogen, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In Europa hätten die Geschäfte angezogen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24,75 €
|
Abst. Kursziel*:
3,03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,59%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
