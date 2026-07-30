Escalade Inc Profit Rises In Q2

(RTTNews) - Escalade Inc (ESCA) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $9.43 million, or $0.68 per share. This compares with $1.83 million, or $0.13 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.2% to $57.70 million from $54.33 million last year.

Escalade Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.43 Mln. vs. $1.83 Mln. last year. -EPS: $0.68 vs. $0.13 last year. -Revenue: $57.70 Mln vs. $54.33 Mln last year.