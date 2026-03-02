Espressif Systems (Shanghai) A legte Quartalsergebnis vor

Espressif Systems (Shanghai) A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CNY gegenüber 0,270 CNY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 653,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 546,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 3,15 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Espressif Systems (Shanghai) A 2,21 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,57 Milliarden CNY gegenüber 2,00 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 3,13 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,63 Milliarden CNY, befunden.

