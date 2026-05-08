Essent Group Aktie
WKN DE: A1W6VY / ISIN: BMG3198U1027
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08.05.2026 12:37:14
Essent Group Ltd. Q1 Sales Increase
(RTTNews) - Essent Group Ltd. (ESNT) released a profit for first quarter of $171.79 million
The company's bottom line totaled $171.79 million, or $1.82 per share. This compares with $175.43 million, or $1.69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $336.07 million from $317.55 million last year.
Essent Group Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $171.79 Mln. vs. $175.43 Mln. last year. -EPS: $1.82 vs. $1.69 last year. -Revenue: $336.07 Mln vs. $317.55 Mln last year.
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