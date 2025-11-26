Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
26.11.2025 21:23:15
EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
The European Commission has launched an antitrust investigation against German and US stock markets Deutsche Börse and Nasdaq. They're suspected of collusion in the financial derivatives trading sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 228 Euro (dpa-AFX)
|
27.11.25
|NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 23.766 Pkt - Dt. Börse nicht bewegt (Dow Jones)
|
27.11.25
|Deutsche Börse launches €5.3bn bid for private equity-backed Allfunds (Financial Times)
|
27.11.25
|Deutsche Börse launches €5.3bn bid for private equity-backed Allfunds (Financial Times)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
27.11.25
|EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Exklusive Gespräche zu möglichem Erwerb von Allfunds (EQS Group)