EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures fällt am Mittwochmorgen 7 Ticks auf 122,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,77 Prozent und das Tagestief bei 122,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 48.539 Kontrakte.

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November 04, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)