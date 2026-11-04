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04.11.2026 08:31:42
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures fällt am Mittwochmorgen 7 Ticks auf 122,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,77 Prozent und das Tagestief bei 122,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 48.539 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)
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