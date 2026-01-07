EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 4 Ticks höher bei 127,77 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 127,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,84, das -tief bei 127,72 Prozent. Umgesetzt wurden 7.854 Kontrakte.

January 07, 2026 00:04 ET (05:04 GMT)