EUREX/Bund-Future zum Wochenstart knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future ist knapp behauptet in die neue Handelswoche gestartet. Der März-Kontrakt verliert 6 Ticks auf 127,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,02 Prozent und das -tief bei 127,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 35.898 Kontrakte. Der Bobl-Future gewinnt zwei Ticks auf 116,3 Prozent. Eine Flucht in sichere Häfen ist hier bei den Bundesanleihen nicht zu erkennen, allenfalls eine Beibehaltung der Seitwärtsbewegung. Mit dem Bruch des Widerstandes bei 128,24 eröffnete sich für den Bund-Future der Weg gen Norden aus charttechnischer Sicht. Ein nächster Widerstand liege dann bei der 55-Tagelinie bei 128,24, eine Unterstützung dagegen bei 127 gesehen.

