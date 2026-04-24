|
24.04.2026 08:18:40
EUREX/DAX-Future im Verlauf deutlicher im Plus
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Für Unterstützung sorgt die Berichtssaison mit überzeugenden Geschäftszahlen von SAP und Siemens Energy. Der Juni-Kontrakt steigt um 90 auf 24.333 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.340 und das -tief bei 24.174 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 679 Kontrakte. Technisch positiv ist zu werten, dass sich der Terminkontrakt sowohl von der 24.000er-Marke wie von seiner 200-Tageslinie nach oben absetzt.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.