24.04.2026 08:18:40

EUREX/DAX-Future im Verlauf deutlicher im Plus

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Für Unterstützung sorgt die Berichtssaison mit überzeugenden Geschäftszahlen von SAP und Siemens Energy. Der Juni-Kontrakt steigt um 90 auf 24.333 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.340 und das -tief bei 24.174 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 679 Kontrakte. Technisch positiv ist zu werten, dass sich der Terminkontrakt sowohl von der 24.000er-Marke wie von seiner 200-Tageslinie nach oben absetzt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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