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08.07.2026 08:48:39
EUREX/DAX-Futures etwas leichter
DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen vor dem Start des Kassahandels. Die erneuten Angriffe der USA auf den Iran belasten. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 93 auf 25.531 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.661 und das -tief bei 25.502 Punkten. Umgesetzt wurden bisher aber nur 749 Kontrakte, was Händler als entspannten Umgang mit dem Thema bezeichnen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 08, 2026 02:49 ET (06:49 GMT)
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