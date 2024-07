Euro STOXX 50 aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 mittags steigen

Am Donnerstag legt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,42 Prozent auf 4 979,92 Punkte zu. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,188 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,231 Prozent stärker bei 4 970,32 Punkten, nach 4 958,86 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 964,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 989,08 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,068 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 965,09 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.04.2024, den Stand von 4 966,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.07.2023, den Wert von 4 286,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,35 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 1,78 Prozent auf 26,59 EUR), BMW (+ 0,96 Prozent auf 90,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,80 Prozent auf 107,10 EUR), BASF (+ 0,76 Prozent auf 44,01 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,65 Prozent auf 465,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Ferrari (-0,48 Prozent auf 396,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,38 Prozent auf 63,71 EUR), Stellantis (-0,16 Prozent auf 18,44 EUR), Infineon (-0,11 Prozent auf 35,36 EUR) und SAP SE (+ 0,05 Prozent auf 185,90 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Enel-Aktie aufweisen. 10 484 789 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 386,616 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at