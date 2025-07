NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 910 auf 935 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Risiken für 2026 seien angesichts des soliden Auftragsbestands des Chipzulieferers recht gering, schrieb Alexander Duval am Donnerstag in seiner Reaktion auf die Kursschwäche der Aktie nach den tags zuvor vorgelegten Zahlen und dem Ausblick. Es bräuchte nur wenige Neuaufträge, um bereits moderates Wachstum sicherzustellen./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 04:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



