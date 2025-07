HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 740 Euro auf "Buy" belassen. Der "Reset" der Erwartungen an 2026 habe begonnen, schrieb Tammy Qiu am Mittwoch nach der schwachen Kursreaktion auf Zahlen und Ausblick des Chipausrüsters. Die Nachfrage nach dem Extrem-Ultraviolett-Lithografiesystem der Niederländer nehme nur langsam Fahrt auf. Die nächsten Kurstreiber sieht Qiu in klareren Signalen für 2026 und dem Investitionsausblick von Intel./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



