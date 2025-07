NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 690 auf 660 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorsichtigen Signale für 2026 untermauerten seine jüngste Abstufung der Aktien, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach den Zahlen und dem Ausblick. Inmitten der China-Stärke des Chipausrüsters trübten sich die Aussichten für das DRAM-Speichergeschäft ein./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 14:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 19:01 / ET



