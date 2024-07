Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Montagshandels ab

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am ersten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,09 Prozent leichter bei 4 974,90 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,253 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent tiefer bei 4 976,53 Punkten in den Montagshandel, nach 4 979,39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 965,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 978,89 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Stand von 5 051,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.04.2024, den Wert von 5 046,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 236,60 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,24 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,21 Prozent auf 451,00 EUR), SAP SE (+ 0,86 Prozent auf 190,70 EUR), Infineon (+ 0,38 Prozent auf 35,92 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,25 Prozent auf 3,56 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,21 Prozent auf 23,88 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-0,97 Prozent auf 25,91 EUR), BASF (-0,78 Prozent auf 44,77 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,67 Prozent auf 39,85 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,41 Prozent auf 65,20 EUR) und Eni (-0,41 Prozent auf 14,38 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 181 003 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 390,668 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at