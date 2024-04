Euro STOXX 50-Handel aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen

Letztendlich sprang der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,62 Prozent auf 5 045,60 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,327 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,054 Prozent auf 5 012,02 Punkte an der Kurstafel, nach 5 014,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 053,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 005,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 08.03.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 961,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 485,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 4 309,45 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,81 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,54 Prozent auf 76,61 EUR), Infineon (+ 2,31 Prozent auf 32,33 EUR), BMW (+ 2,00 Prozent auf 114,75 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,68 Prozent auf 3,35 EUR) und adidas (+ 1,49 Prozent auf 204,60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Eni (-0,45 Prozent auf 15,44 EUR), Bayer (-0,40 Prozent auf 27,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,24 Prozent auf 126,10 EUR), SAP SE (-0,11 Prozent auf 177,22 EUR) und Allianz (-0,11 Prozent auf 268,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 225 239 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 398,993 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at