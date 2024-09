Euro STOXX 50-Handel aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsende steigen

Schlussendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent höher bei 4 762,16 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,063 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,113 Prozent fester bei 4 752,58 Punkten in den Handel, nach 4 747,20 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 796,49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 735,95 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,357 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 675,28 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 965,09 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 254,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 5,53 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 3,04 Prozent auf 71,08 EUR), adidas (+ 1,77 Prozent auf 212,80 EUR), Infineon (+ 1,26 Prozent auf 28,88 EUR), SAP SE (+ 0,98 Prozent auf 194,42 EUR) und UniCredit (+ 0,89 Prozent auf 36,45 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-2,19 Prozent auf 27,01 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 205,80 EUR), Eni (-0,57 Prozent auf 13,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,52 Prozent auf 479,50 EUR) und Stellantis (-0,29 Prozent auf 13,62 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 438 529 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,819 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

