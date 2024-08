Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:43 Uhr um 0,39 Prozent auf 4 904,44 Punkte zu. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,141 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 4 885,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 885,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 884,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 911,43 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 897,44 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 22.05.2024, einen Wert von 5 025,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 260,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 0,82 Prozent auf 44,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,69 Prozent auf 468,70 EUR), Siemens (+ 0,64 Prozent auf 165,92 EUR), SAP SE (+ 0,53 Prozent auf 197,54 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,51 Prozent auf 197,45 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-0,80 Prozent auf 27,89 EUR), UniCredit (-0,72 Prozent auf 35,76 EUR), Stellantis (-0,55 Prozent auf 14,81 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,54 Prozent auf 3,60 EUR) und Eni (-0,39 Prozent auf 14,44 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 524 477 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 338,591 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,38 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

