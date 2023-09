Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt im Plus

Am Donnerstag steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 4 137,40 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 3,594 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,006 Prozent schwächer bei 4 131,44 Punkten, nach 4 131,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 106,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 149,21 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,59 Prozent nach. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 293,69 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, bei 4 344,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 335,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,30 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 162,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,81 Prozent auf 374,60 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,76 Prozent auf 2,44 EUR), Eni (+ 0,61 Prozent auf 15,41 EUR) und Allianz (+ 0,57 Prozent auf 228,25 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-1,35 Prozent auf 5,81 EUR), Bayer (-1,24 Prozent auf 45,16 EUR), adidas (-1,18 Prozent auf 155,76 EUR), Flutter Entertainment (-1,03 Prozent auf 135,05 GBP) und Volkswagen (VW) vz (-0,75 Prozent auf 108,06 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 686 969 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 351,085 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at