Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,23 Prozent höher bei 5 177,64 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,307 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,007 Prozent auf 5 166,30 Punkte an der Kurstafel, nach 5 165,96 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 183,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 166,30 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,522 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 862,28 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.10.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 939,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 480,32 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 5,28 Prozent zu Buche. Bei 5 183,93 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 845,89 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 5,46 Prozent auf 256,70 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,27 Prozent auf 513,00 EUR), BMW (+ 1,03 Prozent auf 78,64 EUR), SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 259,35 EUR) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 205,50 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-0,90 Prozent auf 34,13 EUR), Enel (-0,57 Prozent auf 6,75 EUR), Bayer (-0,54 Prozent auf 21,33 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,50 Prozent auf 55,77 EUR) und Eni (-0,49 Prozent auf 13,67 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 220 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 341,376 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,63 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at