Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,07 Prozent aufwärts auf 4 896,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,257 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,046 Prozent schwächer bei 4 890,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 893,07 Punkten am Vortag.

Bei 4 896,73 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 889,58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,160 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 690,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 483,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 313,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8,51 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 915,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Intesa Sanpaolo (+ 1,83 Prozent auf 3,10 EUR), Eni (+ 1,74 Prozent auf 14,60 EUR), BASF (+ 1,59 Prozent auf 48,00 EUR), Enel (+ 0,80 Prozent auf 6,08 EUR) und Infineon (+ 0,71 Prozent auf 33,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,62 Prozent auf 39,77 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,27 Prozent auf 73,56 EUR), adidas (-0,26 Prozent auf 184,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,23 Prozent auf 118,88 EUR) und BMW (-0,11 Prozent auf 109,24 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 133 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 418,948 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,97 erwartet. Mit 10,52 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

