Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,56 Prozent fester bei 4 963,75 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,258 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,381 Prozent fester bei 4 954,79 Punkten in den Handel, nach 4 935,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 964,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 954,79 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, mit 5 035,41 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 064,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 280,57 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,57 Prozent auf 39,08 EUR), SAP SE (+ 2,21 Prozent auf 185,74 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 34,64 EUR), Schneider Electric (+ 1,27 Prozent auf 228,98 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,26 Prozent auf 3,56 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-0,89 Prozent auf 105,60 EUR), BMW (-0,84 Prozent auf 89,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,37 Prozent auf 64,57 EUR), Allianz (-0,31 Prozent auf 259,40 EUR) und BASF (+ 0,08 Prozent auf 46,45 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 419 435 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 373,161 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,49 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

