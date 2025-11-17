arGEN-X Aktie

arGEN-X

WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176

Lukrativer arGEN-X-Einstieg? 17.11.2025 10:03:54

EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in arGEN-X-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden arGEN-X-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 539,80 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die arGEN-X-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,525 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (779,80 EUR), wäre das Investment nun 14 446,09 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 44,46 Prozent.

Der Marktwert von arGEN-X betrug jüngst 48,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

