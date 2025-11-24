EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

arGEN-X Aktie
Am 24.11.2022 wurde die arGEN-X-Aktie via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 367,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,272 arGEN-X-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 217,62 EUR, da sich der Wert eines arGEN-X-Anteils am 21.11.2025 auf 800,40 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +117,62 Prozent.
arGEN-X war somit zuletzt am Markt 49,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
