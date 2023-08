EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Danone eingebracht

Vor Jahren in Danone eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.08.2022 wurden Danone-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Danone-Aktie bei 53,57 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 186,672 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 54,51 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 175,47 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Danone bezifferte sich zuletzt auf 34,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at