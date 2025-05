NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal belege einen insgesamt schwachen Jahresstart der europäischen Konsumgüterhersteller, was der Nachfrage sowie dem Abbau von Lagerbeständen geschuldet sei, schrieb Celine Pannuti in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenrückblick. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß großteils bestätigt worden, hingen aber von einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte ab. Pannuti setzt daher auf defensive Qualitätstitel mit einer gut vorhersagbaren Geschäftsentwicklung. Sie sieht Brauereiwerte positiv und bevorzugt hier AB Inbev und Heineken. Außerdem setzt sie auf Danone, Kerry und Diageo. Vorsicht sei indes bei hoch bewerteten Aktien wie L?Oréal, Haleon und Lindt geboten./gl/edh



