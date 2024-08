EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SAFRAN gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die SAFRAN-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 107,02 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,934 SAFRAN-Papiere. Die gehaltenen SAFRAN-Aktien wären am 23.08.2024 184,17 EUR wert, da der Schlussstand 197,10 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 184,17 EUR entspricht einer Performance von +84,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte SAFRAN einen Börsenwert von 82,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at