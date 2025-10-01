Eurobattery Minerals Aktie
WKN DE: A2PG12 / ISIN: SE0012481570
|
01.10.2025 08:20:02
Eurobattery Minerals appoints Mangold Fondkommission as new Mentor
|
Stockholm, 1 October 2025 – The mining company Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” and Börse Stuttgart: “EBM”; in short: “Eurobattery Minerals” or the “Company”) announces today, that the Company has entered an agreement with Mangold Fondkommission AB (“Mangold”) regarding the service as Mentor.
Mangold will take over as Mentor for the Company today, 1 October 2025.
About Eurobattery Minerals
Contacts
Contact investor relations
Mentor
End of Media Release
Issuer: Eurobattery Minerals AB
Key word(s): Energy
01.10.2025 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
2206426 01.10.2025 CET/CEST
