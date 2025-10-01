Eurobattery Minerals Aktie

Eurobattery Minerals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PG12 / ISIN: SE0012481570

01.10.2025 08:20:02

Eurobattery Minerals appoints Mangold Fondkommission as new Mentor


EQS-Media / 01.10.2025 / 08:20 CET/CEST

Stockholm, 1 October 2025 – The mining company Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” and Börse Stuttgart: “EBM”; in short: “Eurobattery Minerals” or the “Company”) announces today, that the Company has entered an agreement with Mangold Fondkommission AB (“Mangold”) regarding the service as Mentor.

Mangold will take over as Mentor for the Company today, 1 October 2025.

About Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB is a Swedish mining company listed on Swedish Nordic Growth Market (BAT) and German Börse Stuttgart (EBM). With the vision to make Europe self-sufficient in responsibly mined minerals, the Company’s focus is to realize numerous mining projects in Europe to supply critical raw materials and, by doing so, power a cleaner and more just world.

Please visit www.eurobatteryminerals.com for more information. Feel free to follow us on LinkedIn as well.

Contacts
Roberto García Martínez – CEO
E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Contact investor relations
E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor
Mangold Fondkommission AB is the mentor to Eurobattery Minerals AB
Phone: + 46 8 503 015 50
E-mail: ca@mangold.se



End of Media Release

Issuer: Eurobattery Minerals AB
Key word(s): Energy

01.10.2025 CET/CEST Dissemination of a Press Release, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

2206426  01.10.2025 CET/CEST

