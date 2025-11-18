Eurobattery Minerals Aktie
Eurobattery Minerals veröffentlicht Zwischenbericht für das dritte Quartal 2025 und treibt gleichzeitig das Wolframprojekt San Juan mit dem Ziel der Produktionsaufnahme im Jahr 2026 voran
Stockholm, 18. November 2025 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) hat heute seinen Bericht für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht.
„Das dritte Quartal 2025 war geprägt von strategischem Fortschritt und Expansion. Die Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Wolframmine San Juan ist ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung unseres Mineralienportfolios und zur Stärkung unserer Position in Spanien und Europa. Eurobattery Minerals tritt nun in eine neue Wachstumsphase ein und wandelt sich von einem reinen Explorationsunternehmen zu einem Unternehmen, das Exploration und Förderung kombiniert. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, verantwortungsvoll gewonnene Mineralien bereitzustellen, die für Europas Nachhaltigkeitswandel unerlässlich sind. Wir treiben unsere ESG-Verpflichtungen weiter voran und konzentrieren uns dabei stark auf Umweltmanagement, Transparenz und lokales Engagement, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftstätigkeit langfristigen Wert für Stakeholder und Gemeinden schafft“, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das dritte Quartal 2025.
Strategische und operative Höhepunkte im 3. Quartal 2025
Finanzielle Schlüsselzahlen für das 3. Quartal 2025
Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.
Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.
Kontakte
Ansprechpartner Investor Relations
Mentor
