Eurobattery Minerals veröffentlicht Zwischenbericht für das dritte Quartal 2025 und treibt gleichzeitig das Wolframprojekt San Juan mit dem Ziel der Produktionsaufnahme im Jahr 2026 voran

Stockholm, 18. November 2025 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) hat heute seinen Bericht für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht.

„Das dritte Quartal 2025 war geprägt von strategischem Fortschritt und Expansion. Die Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Wolframmine San Juan ist ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung unseres Mineralienportfolios und zur Stärkung unserer Position in Spanien und Europa. Eurobattery Minerals tritt nun in eine neue Wachstumsphase ein und wandelt sich von einem reinen Explorationsunternehmen zu einem Unternehmen, das Exploration und Förderung kombiniert. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, verantwortungsvoll gewonnene Mineralien bereitzustellen, die für Europas Nachhaltigkeitswandel unerlässlich sind. Wir treiben unsere ESG-Verpflichtungen weiter voran und konzentrieren uns dabei stark auf Umweltmanagement, Transparenz und lokales Engagement, um sicherzustellen, dass unsere Geschäftstätigkeit langfristigen Wert für Stakeholder und Gemeinden schafft“, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals, mit Blick auf das dritte Quartal 2025.

Strategische und operative Höhepunkte im 3. Quartal 2025

Mit der Einreichung der angeforderten ergänzenden Dokumentation bei der EPA unternehmen wir einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen des Hautalampi-Projekts.

Eurobattery Minerals unterzeichnet eine Vereinbarung mit Tungsten San Juan S.L. über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Wolframmine San Juan in Galicien, Spanien.

Das Unternehmen verpflichtet den ehemaligen CEO eines führenden spanischen Wolframprojekts für Tungsten San Juan.

Die Arbeiten am Projekt San Juan in Galicien werden fortgesetzt und archäologische Untersuchungen begonnen.

Eurobattery Minerals liefert Wolframerz aus der San-Juan-Mine für metallurgische Tests.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 3. Quartal 2025

Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (3. Quartal 2024: TSEK 0).

Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -4.414 (3. Quartal 2024: TSEK -4.464).

Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,01 (3. Quartal 2024: SEK -0,04).

Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,005 (3. Quartal 2024: SEK -0,03).

Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TSEK -9.587 (3. Quartal 2024: TSEK 269).

Detaillierte Finanzinformationen

Der Bericht für das 3. Quartal 2025 von Eurobattery Minerals AB steht auf der Website des Unternehmens zum download bereit und kann im Anhang der Pressemitteilung eingesehen werden (siehe unten).

Die Veröffentlichung dieser Informationen ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung für Eurobattery Minerals verpflichtend. Die Informationen wurden am 18.11.2025 um 10:30 Uhr MEZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in Englisch, Schwedisch und Deutsch, um unseren Aktionären und Stakeholdern den Zugriff zu erleichtern. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se