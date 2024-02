Euronext-Handel: CAC 40 schließt im Plus

In Paris war am Freitagabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 7 592,26 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,386 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,470 Prozent stärker bei 7 624,45 Punkten in den Handel, nach 7 588,75 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 7 588,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 644,13 Punkten lag.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 0,664 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 02.01.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 530,86 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 02.11.2023, einen Stand von 7 060,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 166,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,815 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 7 702,95 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Punkte.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 50 812 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 385,923 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at