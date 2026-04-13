Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Marktbericht
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13.04.2026 12:27:01
Euronext-Handel CAC 40 schwächelt mittags
Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,85 Prozent schwächer bei 8 189,65 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,423 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,985 Prozent tiefer bei 8 178,22 Punkten, nach 8 259,60 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 200,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 8 168,64 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, notierte der CAC 40 bei 8 347,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, bei 7 104,80 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,068 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 90 466 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 239,906 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,82 erwartet. Im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,22 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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