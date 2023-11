Euronext-Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Das macht das Börsenbarometer in Paris.

Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,30 Prozent stärker bei 7 255,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,261 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 242,40 Zählern und damit 0,117 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 233,91 Punkte).

Bei 7 242,40 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 267,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wies der CAC 40 6 816,22 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 164,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, betrug der CAC 40-Kurs 6 644,46 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 10,03 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Crédit Agricole-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 355,380 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at