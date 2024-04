Euronext-Handel CAC 40 zum Handelsstart im Minus

Um 09:12 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,37 Prozent auf 8 088,91 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,511 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,355 Prozent auf 8 090,47 Punkte an der Kurstafel, nach 8 119,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 092,14 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 083,21 Zählern.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 8 028,01 Punkten auf. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 09.01.2024, bei 7 426,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 324,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,41 Prozent. Bei 8 253,59 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 469 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 398,993 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at