Eutelsat-Aktie zieht kräftig an: Französisches Militär vergibt Milliardenauftrag an Eutelsat

Der französische Satellitenbetreiber Eutelsat hat ein Rahmenabkommen mit dem französischen Verteidigungsministerium unterzeichnet. Das teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Vertrag im Wert von bis zu einer Milliarde Euro ist Teil des neu gestarteten militärischen Raumfahrtprogramms NEXUS (Neo-Espace pour de multiples Usages Sécurisés), das zivile und militärische Satellitenressourcen miteinander verbindet. Ziel sei es, die Reaktionsfähigkeit Frankreichs im sicherheitsrelevanten Raumsegment zu verbessern und sich unabhängig von noch nicht verfügbaren europäischen Systemen wie IRIS² zu positionieren.

Strategischer Auftrag für Eutelsat: Militär setzt auf LEO-Satelliten

Das Abkommen sieht die priorisierte Nutzung von Satellitenkapazitäten aus der OneWeb LEO-Konstellation von Eutelsat vor, die sich in niedriger Erdumlaufbahn befindet. Darüber hinaus umfasst es die Durchführung zusätzlicher Missionen für die französischen Streitkräfte sowie den Betrieb und die sicherheitstechnische Wartung der Systeme über einen Zeitraum von zehn Jahren.

Jean-François Fallacher, CEO von Eutelsat, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit für das Unternehmen: "Wir fühlen uns geehrt, die französischen Streitkräfte im Rahmen dieser historischen Vereinbarung unterstützen zu dürfen", sagte Fallacher laut Pressemitteilung. Er hob hervor, dass Eutelsats kommerziell betriebene LEO-Konstellation derzeit als einzige den hohen militärischen Standards entspreche - ein entscheidender Vorteil, da das europäische System IRIS² noch nicht einsatzbereit sei.

Die Konstellation ermögliche durch ihre niedrige Umlaufbahn globale Abdeckung, geringe Latenz, schnelle Einsatzbereitschaft und hohe Flexibilität - besonders wichtig für mobile militärische Anwendungen. Diese Eigenschaften wurden laut Eutelsat bereits in groß angelegten Tests mit den französischen Streitkräften erfolgreich validiert.

Eutelsat-Aktie steigt nach Milliardenzusage deutlich

Nach der offiziellen Bekanntgabe der Vereinbarung im Rahmen der Paris Air Show verzeichnete die Eutelsat-Aktie am Donnerstag einen deutlichen Kurssprung. Zeitweise legt das Papier an der EURONEXT in Paris um 8,07 Prozent auf 2,68 Euro zu.

