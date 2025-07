Wachstum bei Eutelsat: Starlink-Killer mit starken Börsenwochen

• Eutelsat-Aktie legte in einem Monat um rund 60 Prozent zu• Kapitalerhöhung treibt den Kurs• Trotz Kursfantasie bleiben geopolitische Risiken und operative Herausforderungen

An der EuroNext in Paris hat der Anteilschein von Eutelsat auf Monatssicht rund 60 Prozent an Wert gewonnen. Anleger hatten in diesem Zeitraum aber auch starke Schwankungen zu verkraften.

Staatliche Milliarden-Finanzspritze verändert alles

Der Kurskatalysator war die angekündigte Kapitalerhöhung von 1,5 Milliarden Euro. Dieser Deal macht Eutelsat zu einem staatlich kontrollierten europäischen Satelliten-Champion. Die französische Regierung wird nach Abschluss der Transaktion etwa 30 Prozent der Anteile halten, während das Vereinigte Königreich mit einer Investition von 163,3 Millionen Euro auf knapp elf Prozent kommt.

Bis Ende 2025 soll die Transaktion abgeschlossen sein. Durch diesen strategischen Schritt erhält Eutelsat nicht nur frisches Kapital, sondern auch politischen Rückhalt im Wettbewerb gegen US-dominierte Anbieter wie Starlink.

Europas Antwort auf Elon Musks Starlink

Die geopolitische Dimension des Deals ist nicht zu unterschätzen. Europa strebt nach Unabhängigkeit im strategisch wichtigen Bereich der Satellitenkommunikation. Mit der staatlichen Beteiligung soll Eutelsat als europäischer "Starlink-Killer" positioniert werden, um die technologische Souveränität des Kontinents zu stärken.

Trotz der positiven Aussichten gibt es weiterhin Herausforderungen. Das Russland-Geschäft bleibt durch EU-Sanktionen beeinträchtigt, und Analysten betonen, dass Eutelsat noch überzeugende operative Impulse liefern muss, um die hohen Erwartungen zu erfüllen und die Kursrallye nachhaltig zu gestalten.

Ausblick: Volatilität bei langfristigem Potenzial

Für die kommenden Monate dürfte die Volatilität anhalten, während der Markt die Auswirkungen der neuen Aktionärsstruktur bewertet. Entscheidend wird sein, wie schnell und effektiv Eutelsat die frischen Mittel in Wachstumsinitiativen umsetzen kann, um im hart umkämpften Markt für Satellitenkommunikation zu bestehen.

Die Umsetzung der neuen Strategie und die Integration der staatlichen Investoren werden im zweiten Halbjahr 2025 besonders im Fokus stehen. Anleger sollten die operative Entwicklung genau beobachten, um zu sehen, ob Eutelsat das Potenzial zum europäischen Satelliten-Champion tatsächlich entfalten kann.



Redaktion finanzen.at