Eutelsat-Aktie legt wieder kräftig zu

• Eutelsat-Aktie legt wieder zu• Frankreich stärkt Eutelsat den Rücken• Starlink-Konkurrenz aus Europa

Die Eutelsat-Aktie rückt weiter in den Fokus von Investoren. Am Montag legte der Anteilsschein an der Börse in Paris letztlich 4,51 Prozent auf 3,71 Euro zu.

Europäische Starlink-Alternative

Dabei sind Unternehmensnachrichten zum Wochenstart Mangelware, vielmehr dürfte es der breiten Marktstimmung zu verdanken sein, dass die Eutelsat-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzt. Das französische Unternehmen gilt als ernstzunehmende, europäische Alternative zum US-Konzern Starlink, dem von Elon Musk geleiteten Satellitennetzwerk, das vom Raumfahrtunternehmen SpaceX betrieben wird.

Nicht nur Anleger setzen in diesem Zusammenhang große Hoffnungen auf Eutelsat, auch die französische Regierung traut dem Unternehmen offenbar einiges zu. In der vergangenen Woche hatte Paris zunächst einen Milliardenauftrag des französischen Verteidigungsministeriums an Eutelsat vergeben und hatte kurz darauf seine Beteiligung an Eutelsat im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgebaut.

Zeit der Gewinnmitnahmen beendet?

Nachdem die Nachrichten die Eutelsat-Aktie kräftig angetrieben hatten, kam es in Folge zwar zu einigen Gewinnmitnahmen, die die Hoffnung auf eine positive Geschäftsentwicklung von Eutelsat aber offenbar nicht dauerhaft beschädigt haben, wie ein Blick auf die fortgesetzte Kursrally zum Wochenstart zeigt.

