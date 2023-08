EVOTEC-Aktie dennoch mit Gewinnen: EVOTEC erleidet erneut Verlust

Den bereits im Juli gesenkten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Hamburger Biotechnologie-Konzern.

In den abgelaufenen drei Monaten sank der Umsatz laut dem Bericht auf 170,28 Millionen von 172,20 Millionen Euro. Der Betriebsverlust weitete sich deutlich aus auf 36,29 Millionen von minus 3,77 Millionen im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern liegt der Fehlbetrag den weiteren Angaben zufolge bei 14,93 Millionen. Das ist deutlich weniger als der Verlust im Vorjahr, als EVOTEC ein Minus von 27,94 Millionen Euro verzeichnet hat. Je Aktie liegt der Fehlbetrag nun bei 0,08 nach 0,16 Euro. "Durch die Entdeckung eines kriminellen Cyber-Angriffs am 6. April 2023 war die Produktivität während des gesamten zweiten Quartals beeinträchtigt", heißt es von EVOTEC.

Für 2023 erwartet das im MDAX notierte Unternehmen einen Konzernumsatz zwischen 750 Millionen und 790 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA sieht der Konzern bei 60 Millionen bis 80 Millionen Euro. Nach sechs Monaten liegt das bereinigte EBITDA bei 26,1 Millionen nach 33,6 Millionen Euro im Vorjahr.

RBC belässt EVOTEC auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Wirkstoffforschers habe der Konsensschätzung entsprochen.

Via XETRA geht es für die EVOTEC-Aktie am Dienstag zeitweise um 3,24 Prozent nach oben auf 21,38 Euro. Seit Beginn des Jahres haben die Anteilsscheine rund ein Drittel zugelegt - im Herbst vor zwei Jahren notierte der Kurs allerdings noch deutlich höher bei teils über 45 Euro. Händler sahen in den Zahlen nach bereits bekannten Eckdaten keinen Kurstreiber mehr.

FRANKFURT/HAMBURG (Dow Jones / dpa-AFX)