Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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18.05.2026 02:03:20
Executions worldwide hit highest level since 1981, Amnesty says
The human rights group Amnesty International confirmed that at least 2,707 people were put to death in 2025 but said the actual number was much higher. Despite these figures, there are indications of possible progress.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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