ExlService: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ExlService lud am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat ExlService mit einem Umsatz von insgesamt 542,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,71 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,54 USD. Im Vorjahr hatte ExlService 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ExlService mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at