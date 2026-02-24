Expeditors International of Washington Aktie

Expeditors International of Washington für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875272 / ISIN: US3021301094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 18:04:59

Expeditors Authorizes New $3 Bln Share Repurchase Program

(RTTNews) - Expeditors International of Washington Inc. (EXPD) on Tuesday said its board has authorized a new share repurchase program of up to $3 billion of the company's common stock.

The authorization will take effect after the expiration of the company's current buyback program, which allows repurchases down to 130 million outstanding shares and was approved in February 2024.

The logistics company said its capital deployment strategy prioritizes investment in organic growth initiatives, but strong operating cash flow and a capital-efficient business model are expected to generate significant excess cash.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Expeditors International of Washington Inc.

mehr Nachrichten