NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt zum Start

Um 15:59 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,27 Prozent auf 22 687,81 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,063 Prozent fester bei 22 641,60 Punkten, nach 22 627,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 22 778,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 528,26 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 23 501,24 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 22 872,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19 286,92 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,36 Prozent nach. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 15,58 Prozent auf 32,86 USD), Ultra Clean (+ 10,06 Prozent auf 67,59 USD), Volvo (A) (+ 9,97 Prozent auf 37,82 USD), Henry Schein (+ 9,18 Prozent auf 87,97 USD) und Myriad Genetics (+ 8,68 Prozent auf 4,76 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Expeditors International of Washington (-6,41 Prozent auf 140,04 USD), Repligen (-5,11 Prozent auf 128,48 USD), Geospace Technologies (-5,08 Prozent auf 8,78 USD), Nortech Systems (-4,90 Prozent auf 8,16 USD) und Erie Indemnity (-4,56 Prozent auf 251,73 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 855 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

