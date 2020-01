Experte: 2-Billionen-Dollar-Bewertung für Apple bis 2021?

Geht es nach einem der größten Apple-Bullen, dürfte der Tech-Gigant an der Börse schon bald 2 Billionen US-Dollar wert sein. Bereits im nächsten Jahr könnte es so weit sein.

• Wedbush-Analyst Dan Ives bullish gegenüber Apple-Aktie• 2-Billionen-Dollar-Bewertung bereits im Jahr 2021?• Analysten heben Kursziele an

Apple-Aktie mit enormem Kurspotential

Die Apple-Aktie hat im vergangenen Jahr eine fulminante Performance aufs Börsenparkett gelegt - so ging es um satte 86 Prozent nach oben. Derzeit steht der Kurs bei 318,73 Dollar (Stand: Schlusskurs vom 17.01.2020), was einem Zuwachs von mehr als 7 Prozent seit Jahresbeginn gleichkommt. Damit ist der iKonzern an der Börse rund 1,38 Milliarden Dollar wert.

Analysten trauen Apple noch mehr zu

Doch das Ende ist noch lange nicht in Sicht, glauben zumindest immer mehr Analysten. So sieht Wedbush-Analyst Dan Ives die Apple-Aktie zum Ende dieses Jahres bei 350 Dollar, im "Bullenfall" könnten die Titel gar bis auf 400 Dollar ansteigen. "Viele Investoren fragen uns: Sind all die guten Nachrichten zu Aktien nach dem historischen Aufwärtstrend im letzten Jahr und zu Beginn dieses Jahres nun vorüber? Die Antwort aus unserer Sicht ist ein klares Nein", zitiert ihn The Motley Fool. Auch die UBS hat ihr Kursziel angehoben. Aufgrund von "mehr iPhone-Optimismus" sei ein Preis von 355 Dollar pro Papier zu erwarten. Denn die Analysten der Bank schätzen, dass die iPhone-Verkäufe wieder anziehen dürften. "iPhones sollten ein Wachstum in F20 verzeichnen, da sich die Ersatzzyklen stabilisieren und der Vergleich mit China einfacher wird. Die 5G-Technologie sollte einige Upgrades in F21 und darüber hinaus vorantreiben", so die Experten CNBC zufolge. Während D. A. Davidson sein Kursziel für den iKonzern auf 375 Dollar angehoben hat, sieht Finanzexperte Gene Munster die Titel zum Jahresende 2020 bei 350 Dollar.

Ives: Apple könnte die erste 2-Billionen-Dollar-Bewertung erreichen

Immer mehr Analysten trauen Apple demnach noch mehr zu und glauben, dass der Tech-Gigant die Fähigkeit hat, schon bald den nächsten großen Meilenstein einer 2-Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung zu erreichen. Bereits jetzt ist der iKonzern nach Marktkapitalisierung das größte US-Unternehmen. Geht es nach einem der größten Apple-Bullen an der Wall Street, dürfte das Unternehmen die 2-Billionen-Dollar-Bewertung bereits im nächsten Jahr erzielen. "Wir glauben, dass Apple bis Ende 2021 das Potential hat, die erste $ 2 Billionen-Bewertung zu erreichen, wenn man den Rückenwind durch 5G und das Momentum der Dienstleistungen in den kommenden Jahren berücksichtigt", wird Ives von CNBC zitiert. 2019 sei nur die Anfangsphase eines "transformatorischen 5G-Superzyklus" gewesen. Die Nachfrage nach dem iPhone 11 sei stärker als erwartet und auch die AirPods seien sehr beliebt und dürften Apple weiter antreiben. Daneben werde sich Apples Dienstleistungsgeschäft stärker entwickeln und zu einer wichtigen Einnahmequelle für den Tech-Riesen werden, heißt es bei CNBC weiter. Munster sieht außerdem Potential bei der Apple Watch. Demnach dürften die Verkäufe in den nächsten Jahren um 20 bis 30 Prozent steigen, da Menschen immer mehr auf ihre Gesundheit achteten, gibt Yahoo Finance Munsters Einschätzung wieder.

Zolidis: Apple gehört zu den wertvollsten Marken der Welt

"Wir sind der Meinung, dass Apple zu den wertvollsten Marken und innovativsten Konsumgüterunternehmen der Welt gehört. Es ist auch extrem profitabel. Die operative Marge von Apple lag im letzten Jahr bei 27%. Es erwirtschaftet sehr große Mengen an überschüssiger Liquidität", glaubt auch John Zolidis, Präsident von Quo Vadis Capital, wie Forbes berichtet. Der Faktor, der den iKonzern schließlich in Richtung 2-Billionen-Dollar-Bewertung treibe, sei Innovation. "Wir sind der Ansicht, dass das Unternehmen, wenn es weiterhin innovativ ist und fantastische Produkte entwickelt, seine Dominanz in angrenzenden globalen Kategorien beibehalten oder erhöhen wird." Zolidis zufolge werde das Unternehmen aus Cupertino weiterhin überschüssige freie Cashflows generieren. Diese dürften dann entweder an die Aktionäre fließen oder in Technologien oder Wachstum reinvestiert werden. "Wenn all diese Dinge geschehen können, dann sind 2 Billionen Dollar möglich. Eines Tages. Bisher war es klug, auf den weiteren Erfolg von Apple zu setzen", zitiert Forbes Zolidis.

Wilfarn: Apple hat massives Potential

Leon Wilfan von Lahardan Financial glaubt daneben: "Der Grund für meine optimistische Vorhersage liegt im Dienstleistungsgeschäft von Apple. Ich glaube, dass es massives Potential hat..., das beschleunigte Wachstum in seinem aufstrebenden Dienstleistungsgeschäft, kombiniert mit der boomenden Nachfrage nach seinen tragbaren Geräten, angeführt von seinen beliebten AirPods, unterstreichen die Argumente dafür, dass Apple bis 2024 die $ 2-Billionen-Marktkapitalisierung erreichen wird". Darüber hinaus nennt Wilfan auch Apples Fähigkeit, Kunden an sich zu binden, als weiteren Grund für seine optimistische Haltung: "Wenn man einen so loyalen und aktiven Kundenstamm hat, muss man nur anfangen, ihnen Dienstleistungen anzubieten... genau das, was Apple getan hat... Wenn man sich die Umsätze von Apple anschaut, sind die Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 25% gestiegen und machen nun 20% des Gesamtumsatzes aus".



Ob es für Apple tatsächlich weiter bergauf geht und das Unternehmen schon bald die Marke von 2 Billionen Dollar knacken kann, bleibt abzuwarten.



Redaktion finanzen.at