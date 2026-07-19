Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
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19.07.2026 19:57:01
Exponent CEO Catherine Corrigan Sells 1,737 Shares
Chief Executive Officer Catherine Corrigan sold 1,737 shares of Exponent, Inc. (NASDAQ:EXPO) at $62.78 per share on July 15, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($62.78); post-transaction value based on July 15 market close ($62.06).Exponent operates a scientific and engineering consulting firm with approximately 1,013 employees. The firm seeks a competitive advantage via an integrated service delivery model and technical expertise.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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