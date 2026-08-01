WORLD Aktie

WORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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01.08.2026 14:41:17

Faisal Islam: Four reasons why Fifa's World Cup plan never stacked up

The actual presentation of FIFA's plan to part-privatise the World Cup raises many more questions than it answers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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