Fathom legte Quartalsergebnis vor

Fathom hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Fathom hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 115,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fathom einen Umsatz von 83,7 Millionen USD eingefahren.

