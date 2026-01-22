FB Financial Aktie
FB Financial Corp Q4 Income Advances
(RTTNews) - FB Financial Corp (FBK) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $56.98 million, or $1.07 per share. This compares with $37.89 million, or $0.81 per share, last year.
Excluding items, FB Financial Corp reported adjusted earnings of $61.49 million or $1.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 37.0% to $178.60 million from $130.38 million last year.
FB Financial Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $56.98 Mln. vs. $37.89 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $0.81 last year. -Revenue: $178.60 Mln vs. $130.38 Mln last year.
