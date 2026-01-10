Starlink Aktie

Starlink für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.01.2026 08:13:20

FCC approves SpaceX plan to deploy an additional 7,500 Starlink satellites

The agency is also allowing the company to upgrade the satellites and operate across five frequenciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu F.C.C. Co LtdShs

mehr Nachrichten