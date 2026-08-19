FFW stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FFW hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FFW ein EPS von 1,35 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FFW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,06 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 5,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat FFW im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,00 Millionen USD. Im Vorjahr waren 32,60 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at