Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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26.09.2026 17:33:02

Figma vs. Palantir Technologies: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between Figma (NYSE:FIG) and Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) requires balancing rapid expansion against proven profitability.

Figma provides collaborative design tools that have become standard for product teams globally. Palantir offers massive data-integration platforms used by governments and large corporations. While both companies are leveraging artificial intelligence to drive new growth, they offer very different financial profiles for investors looking to expand their technology holdings.

Figma provides a collaborative design and product-development platform that helps teams build digital products together. The company has established a dominant position among tech stocks focused on creative collaboration, serving over 690,000 paid customers. Its business model relies on a community-driven, self-service adoption approach while increasingly scaling toward enterprise-level organizations.

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Palantir 166,32 -1,86% Palantir

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