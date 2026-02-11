Finatext legte Quartalsergebnis vor

Finatext lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Finatext ein EPS von 2,45 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,82 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Finatext einen Umsatz von 1,74 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at